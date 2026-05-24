Un uomo è stato fermato dalla polizia mentre tentava di scappare dopo essere stato trovato in possesso di un ingente quantitativo di droga. Durante il tentativo di fuga, ha cercato di nascondere le sostanze in una fioriera, ma è stato comunque catturato. La polizia ha sequestrato il materiale e ora l’uomo sarà sottoposto a processo. La vicenda riguarda un’operazione contro il traffico di stupefacenti.

Aveva con sé un vero e proprio supermarket della droga ambulante, ma il suo atteggiamento sospetto era stato notato dalla polizia che, nonostante il tentativo di fuga e di nascondere le sostanze stupefacenti in una fioriera, lo aveva smascherato e denunciato. Per questo motivo, a conclusione delle indagini, un 20enne tunisino domiciliato a Fermo è stato rinviato a giudizio. Il nordafricano finirà quindi sotto processo e sarà chiamato a rispondere di detenzione di sostanze stupefacenti. Tutto era iniziato nel corso dell’attività di controllo del territorio quando gli agenti della squadra volante, intorno alle 20,30 di venerdì sera, nel quartiere di Lido Tre Archi, avevano notato un giovane seduto sul marciapiede all’angolo di via Segni che parlava con una ragazza. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Pusher prova a fuggire dalla polizia. Catturato, ora andrà a processo

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