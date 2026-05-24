Il governo ha annunciato un investimento sulla formazione dei giovani, sottolineando che è il momento di puntare sui loro percorsi di studio e crescita. La decisione arriva in un contesto in cui il Paese affronta anche un invecchiamento della popolazione, problema condiviso con altri stati avanzati. L’obiettivo è rafforzare le competenze dei giovani, evitando tagli alle risorse dedicate all’istruzione. La strategia si concentra su un aumento delle opportunità di formazione, senza specificare cifre o programmi dettagliati.

"Non abbiamo solo un problema demografico legato all’aumento della popolazione anziana e all’invecchiamento, questione che l’Italia condivide con tutti i Paesi più avanzati. Quello che crea lo svantaggio competitivo è questo processo di degiovanimento, la riduzione progressiva e continua dei giovani". Alessandro Rosina, demografo e docente all’Università Cattolica di Milano, è coordinatore scientifico dell’Osservatorio Giovani dell’Istituto Toniolo. Come rispondere al calo demografico? "Al di là delle politiche sulla natalità, si deve potenziare l’aspetto qualitativo, aiutando i giovani già nati a essere meglio formati, meglio preparati, meglio valorizzati sul lavoro. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Puntare sulla formazione dei giovani: "Tempo di investire, non di tagliare"

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