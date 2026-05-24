Puliservice stecca gara due contro Rossano ma il sogno della Serie B continua

La squadra femminile della Puliservice ha perso la seconda partita contro Rossano e si giocherà tutto nella terza sfida, prevista per sabato 30 maggio alle 19 al PalaCsi di Gallina. La formazione dovrà vincere per proseguire il cammino verso la Serie B. La gara di ritorno si svolgerà in un campo neutro, con le due squadre che si sfideranno nuovamente per determinare chi accederà alla fase successiva.

Servirà gara 3, anche alla Puliservice. Cammino speculare alla Domotek maschile di Serie A, per le ragazze della Puliservice che steccano gara due e dovranno provare a vincere, sabato 30 maggio, alle ore 19, al PalaCsi di Gallina contro il quotatissimo Rossano.Insomma, le amaranto proveranno a. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

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