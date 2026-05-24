’Pulcinella | se avessi un uovo’ | tornano in scena i burattini

Da ilrestodelcarlino.it 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Alle 16, torna in scena “Pulcinella: se avessi un uovo”, uno spettacolo di burattini proveniente dalla Francia. La rappresentazione fa parte della rassegna “Burattini di primavera”, che anima i pomeriggi a Forlì. Lo spettacolo utilizza il teatro di figura, un linguaggio universale che supera le barriere linguistiche. La performance è uno degli appuntamenti più attesi della manifestazione, che continua a portare in città il fascino della tradizione dei burattini.

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Arriva dalla Francia, ma parla la lingua universale del teatro di figura. È uno degli appuntamenti più attesi di ’ Burattini di primavera ’, la rassegna che continua ad animare i pomeriggi forlivesi: alle 16.30, la Sala L. Marini, in via dell’Appennino 6, ospita per la prima volta in regione la compagnia Uè Uè, formata da un’artista italiana e uno francese. Un incontro di culture e tradizioni che si traduce in uno spettacolo dal respiro internazionale, capace però di restare fedele alle radici più autentiche del teatro popolare. Il nome stesso della compagnia richiama un’energia giocosa e immediata, che trova espressione nella maschera di Pulcinella, tra le più antiche e amate del repertorio burattinesco. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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