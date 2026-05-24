A Guastalla si svolgeranno sette incontri di pugilato al palasport Chiarelli-Donati, a partire dalle 17. La serata comprende cinque match tra dilettanti e due tra professionisti. Tra i professionisti, un atleta punta a mantenere la imbattibilità, con sette vittorie su altrettanti incontri. La riunione è organizzata dalla Boxe Guastalla Paolo Motta, sotto la guida del maestro Marco Tosi. Nessun viaggio di nozze per Tosi, che sarà impegnato nell’evento.

Torna il pugilato a Guastalla, con il palasport Chiarelli-Donati che oggi dalle 17 ospita una riunione promossa dalla Boxe Guastalla Paolo Motta guidata dal maestro Marco Tosi. Sette gli incontri in programma al palasport di via Sacco e Vanzetti: cinque dilettantistici, di cui due femminili, prima dell’atteso "clou" professionistico con la doppia sfida sulla distanza delle sei riprese tra il beniamino locale, Hassan Kobba, contro il romano Giulio Fiorillo (pesi medi) e tra Zakaria Hilal contro il bosniaco Dario Kadic (pesi massimi). Nei dilettanti i cinque atleti di casa impegnati sul ring sono Giorgia Varesi, Anthony Belviso, Calvin Ndjangui, Alireza Aazami e Emma Cardi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Pugilato: sette incontri in programma al palazzetto di Guastalla. Cinque sfide tra dilettanti e due tra professionisti. Kobba cerca l’ottava vittoria in altrettanti match. Niente viaggio di nozze per il suo coach Tosi

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