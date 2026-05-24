Il ritardo nell’implementazione della ricetta elettronica ha causato problemi nell’approvvigionamento di psicofarmaci. Si registrano casi di ricette false e furti di timbri, soprattutto per le benzodiazepine. La questione riguarda anche il traffico illecito di farmaci come il Fentanyl, con rischi elevati per la sicurezza. La mancanza di un sistema digitale efficiente ha complicato il controllo e aumentato le possibilità di abusi.

Roma, 24 maggio 2026 – Ricette mediche false e furti di timbri, l’allerta continua a riguardare soprattutto per gli psicofarmaci come le benzodiazepine. Ma c’è un allarme particolare anche per il Fentanyl. Fabio Romiti, vicepresidente del Movimento nazionale liberi farmacisti, batte sul tasto dolente. “La legge Finanziaria del 2025 ha stabilito che tutte le ricette devono essere elettroniche. Invece si sta prorogando una situazione pericolosa con quelle cartacee”. Avanza la stessa richiesta anche Fnomceo (Federazione nazionale ordini dei medici). Ricette mediche, i rischi di falsificazioni e timbri. Elenca i rischi: “Ricette false, mancato controllo delle prescrizioni e delle consegne da parte dei farmacisti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Psicofarmaci, “troppi rischi: il ritardo sulla ricetta elettronica costa caro”. Il nodo Fentanyl

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