Prove in moto non autorizzate la polizia locale interviene a Mungivacca

Da baritoday.it 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La polizia locale di Bari è intervenuta a Mungivacca per fermare circa dieci motociclisti che si trovavano vicino a un cinema multisala. Secondo quanto riferito, i centauri stavano facendo prove e evoluzioni non autorizzate sul posto. Gli agenti hanno identificato i motociclisti e verificato le attività svolte nell’area. Non sono stati riportati incidenti o sanzioni specifiche legate all’intervento.

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Gli agenti della polizia locale di Bari sono intervenuti nel quartiere Mungivacca per individuare una decina di centauri: secondo quanto riporta il Corpo di sicurezza pubblica, il gruppo si sarebbe posizionato nell'area di un noto cinema multisala per studiare evoluzioni e prove motoristiche. Dai. 🔗 Leggi su Baritoday.it

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