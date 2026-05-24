Prove in moto non autorizzate la polizia locale interviene a Mungivacca

Notizia in breve

La polizia locale di Bari è intervenuta a Mungivacca per fermare circa dieci motociclisti che si trovavano vicino a un cinema multisala. Secondo quanto riferito, i centauri stavano facendo prove e evoluzioni non autorizzate sul posto. Gli agenti hanno identificato i motociclisti e verificato le attività svolte nell’area. Non sono stati riportati incidenti o sanzioni specifiche legate all’intervento.