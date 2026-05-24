Un gruppo di cittadini ha organizzato una protesta davanti al Castello di Racconigi, esprimendo la richiesta di trasformare la struttura in un polo multiculturale. I manifestanti hanno dichiarato che la riqualificazione del castello e del parco circostante non può più essere rimandata. L’evento si è svolto con cartelli e interventi mirati a sensibilizzare le autorità sulla necessità di intervenire urgentemente.

niziativa di protesta al Castello di Racconigi. “Vogliamo far sapere alle istituzioni che la riqualificazione del Castello e del suo grande parco non è più rinviabile.. L’intero eccezionale patrimonio storico culturale di Racconigi, perla dei Savoia, non è assolutamente valorizzato. Serve manutenzione, rispetto ambientale e una generale rivitalizzazione di questa realtà, con concretezza” a parlare è Andrea Marte, portovoce del CdR (Comitato di Racconigi) che da trent’anni si occupa di arte e tutela beni culturali. Uno striscione con la scritta “Concretezza e Trasparenza per il nostro patrimonio arboreo e culturale” è tenuto davanti il castello, da volontari e cittadini solidali con l’iniziativa. 🔗 Leggi su Nuovasocieta.it

© Nuovasocieta.it - Protesta a Racconigi “Questo castello merita di più, deve diventare un polo multiculturale”

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