Protesta a Racconigi Questo castello merita di più deve diventare un polo multiculturale
Un gruppo di cittadini ha organizzato una protesta davanti al Castello di Racconigi, esprimendo la richiesta di trasformare la struttura in un polo multiculturale. I manifestanti hanno dichiarato che la riqualificazione del castello e del parco circostante non può più essere rimandata. L’evento si è svolto con cartelli e interventi mirati a sensibilizzare le autorità sulla necessità di intervenire urgentemente.
niziativa di protesta al Castello di Racconigi. “Vogliamo far sapere alle istituzioni che la riqualificazione del Castello e del suo grande parco non è più rinviabile.. L’intero eccezionale patrimonio storico culturale di Racconigi, perla dei Savoia, non è assolutamente valorizzato. Serve manutenzione, rispetto ambientale e una generale rivitalizzazione di questa realtà, con concretezza” a parlare è Andrea Marte, portovoce del CdR (Comitato di Racconigi) che da trent’anni si occupa di arte e tutela beni culturali. Uno striscione con la scritta “Concretezza e Trasparenza per il nostro patrimonio arboreo e culturale” è tenuto davanti il castello, da volontari e cittadini solidali con l’iniziativa. 🔗 Leggi su Nuovasocieta.it
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