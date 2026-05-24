protagonisti del futuro

A Pesaro, la Camera di commercio delle Marche e la Politecnica hanno organizzato un confronto tra giovani imprenditori e aziende locali. L'iniziativa si è svolta presso la sede della Camera e ha coinvolto circa trenta partecipanti. Durante l'evento sono stati presentati progetti di startup e idee innovative, con interventi di esperti del settore. Nessuna decisione è stata presa, ma si sono condivise esperienze e spunti di riflessione per il futuro.

La Camera di commercio delle Marche ha promosso a Pesaro, con la Politecnica, un confronto tra istituzioni, esperti e aziende che si sono distinte per la capacità di investire in nuovi modelli organizzativi, tecnologie e percorsi: un incontro dedicato ai temi dell’ innovazione, sostenibilità e trasformazione digitale delle imprese, che costituisce il secondo appuntamento del Roadshow dedicato a strumenti e strategie per rafforzare il sistema produttivo. Premiate realtà imprenditoriali che hanno saputo farsi interpreti dei cambiamenti, adottando pratiche sostenibili, investimenti Esg e percorsi di innovazione ambientale e sociale. Le aziende... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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Studenti protagonisti del proprio futuro

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