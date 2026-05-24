Protagonisti del futuro

Da ilrestodelcarlino.it 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

A Pesaro, la Camera di commercio delle Marche e la Politecnica hanno organizzato un confronto tra giovani imprenditori e aziende locali. L'iniziativa si è svolta presso la sede della Camera e ha coinvolto circa trenta partecipanti. Durante l'evento sono stati presentati progetti di startup e idee innovative, con interventi di esperti del settore. Nessuna decisione è stata presa, ma si sono condivise esperienze e spunti di riflessione per il futuro.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

La Camera di commercio delle Marche ha promosso a Pesaro, con la Politecnica, un confronto tra istituzioni, esperti e aziende che si sono distinte per la capacità di investire in nuovi modelli organizzativi, tecnologie e percorsi: un incontro dedicato ai temi dell’ innovazione, sostenibilità e trasformazione digitale delle imprese, che costituisce il secondo appuntamento del Roadshow dedicato a strumenti e strategie per rafforzare il sistema produttivo. Premiate realtà imprenditoriali che hanno saputo farsi interpreti dei cambiamenti, adottando pratiche sostenibili, investimenti Esg e percorsi di innovazione ambientale e sociale. Le aziende... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

protagonisti del futuro
© Ilrestodelcarlino.it - "Protagonisti del futuro"
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Studenti protagonisti del proprio futuro

Video Studenti protagonisti del proprio futuro

Notizie e thread social correlati

Echi New Gen: i giovani protagonisti del futuro del SannioEchi New Gen coinvolge studenti, insegnanti e rappresentanti delle istituzioni in iniziative che promuovono cultura e sostenibilità nel Sannio.

Salerno, Bilotti (M5S): "Con ‘Nova’ i cittadini protagonisti del futuro”A Salerno, un evento intitolato “Nova - Parola all’Italia” invita i cittadini a partecipare a sessioni di ascolto e confronto.

Temi più discussi: Protagonisti del futuro; Un futuro aprile, trama e cast del film stasera in tv; Forza Italia Giovani, nasce il nuovo coordinamento provinciale: I giovani protagonisti del futuro del Sannio; I drammi di Temptation Island salvano il GF Vip? Ecco quale sarà il futuro in tv dei ragazzi.

Scuola e lavoro: Fontana, giovani siano protagonisti del futuro e artefici consapevoli della propria vitaIl mio auspicio è che da questa giornata nascano idee e percorsi capaci di rendere i nostri giovani protagonisti del futuro, artefici consapevoli della loro vita e del bene comune. Così il ... agensir.it

Giovani protagonisti del futuro, al via a Quartu il progetto DesTEENazioneHa preso avvio oggi a Quartu il meeting inaugurale del progetto DesTEENazione – Desideri in azione, destinato all’ambito PLUS Quartu-Parteolla. L’iniziativa mira a contrastare le fragilità giovanili e ... unionesarda.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web