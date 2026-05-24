pronto soccorso e chirurgia vascolare una filiera che parla al femminile

A Grosseto, il percorso tra pronto soccorso e chirurgia vascolare è gestito esclusivamente da personale femminile. La struttura garantisce assistenza specializzata in questo settore, con équipe composte da donne. La scelta mira a offrire un servizio dedicato e sensibile alle esigenze delle pazienti. La presenza di personale femminile si estende dall’accoglienza alle procedure cliniche, senza coinvolgimento di operatori di sesso maschile in questa filiera.

GROSSETO Dal pronto soccorso alla Chirurgia vascolare, un percorso assistenziale garantito da personale sanitario interamente femminile. Coincidenze? Non proprio, sono infatti sempre di più i momenti in cui la presenza di donne mediche e infermiere è predominante all’ospedale Misericordia di Grosseto e anche la Chirurgia vascolare può contare su un’équipe interamente femminile, impegnata in tutti gli ambiti della disciplina. Una brana della medicina molto importante e che anche nel nosocomio grossetano ha fatto passi da gigante. "La parità di genere e la cultura dell’equità nel rapporto uomo-donna all’interno della nostra struttura e in... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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