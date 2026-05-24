Villarreal e Atletico Madrid si sfidano domenica nella trentottesima giornata della Liga, entrambe con 69 punti in classifica. La partita si giocherà in un momento decisivo della stagione. Le formazioni sono state annunciate, ma ancora non si conoscono i dettagli delle scelte dei tecnici. La gara rappresenta un match importante per la corsa alle posizioni di vertice. La diretta sarà trasmessa su piattaforme sportive e tv.

Villarreal-Atletico Madrid è una gara della trentottesima giornata della Liga e si gioca domenica: dove vederla, formazioni, pronostico Entrambe hanno 69 punti. Ma il Villarreal è terzo in classifica, proprio a discapito ovviamente dell’Atletico Madrid. Ultima partita dell’anno e sarà partita vera. Perché anche l’obiettivo dei madrileni è quello almeno di chiudere alle spalle di Barcellona e Real. Non cambia nulla, la qualificazione alla prossima Champions è assicurata per entrambe da un pezzo, ma almeno c’è un senso a questi ultimi 90?. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Nelle ultime due gare la truppa di Simeone ha recuperato sei punti, sfruttando la doppia sconfitta del Villarreal. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Villarreal-Atletico Madrid: sarà partita vera

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