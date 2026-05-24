Pronostico e quote Jaume Munar – Hubert Hurkacz Roland Garros 25-05-2026

Da infobetting.com 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il secondo match in programma sul campo 8 al Roland Garros vedrà affrontarsi Jaume Munar e Hubert Hurkacz. La partita dovrebbe iniziare tra tarda mattinata e primo pomeriggio.

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Il match tra Jaume Munar e Hubert Hurkacz sarà il secondo in programma sul campo numero numero 8 dunque dovrebbe iniziare tra la tarda mattinata e il primo pomeriggio. lo spagnolo è tornato in campo dopo un infortunio all’inizio della stagione sulla terra battuta, ma inizialmente ha faticato, uscendo prematuramente dai tornei di Barcellona,??Madrid. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

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