Il secondo match in programma sul campo 8 al Roland Garros vedrà affrontarsi Jaume Munar e Hubert Hurkacz. La partita dovrebbe iniziare tra tarda mattinata e primo pomeriggio.

Il match tra Jaume Munar e Hubert Hurkacz sarà il secondo in programma sul campo numero numero 8 dunque dovrebbe iniziare tra la tarda mattinata e il primo pomeriggio. lo spagnolo è tornato in campo dopo un infortunio all’inizio della stagione sulla terra battuta, ma inizialmente ha faticato, uscendo prematuramente dai tornei di Barcellona,??Madrid. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Pronostico e quote Jaume Munar – Hubert Hurkacz, Roland Garros 25-05-2026

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