Pronostico e quote Daniel Merida Aguilar – Ben Shelton Roland Garros 25-05-2026

Da infobetting.com 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Daniel Merida Aguilar e Ben Shelton si sfideranno sul campo Suzanne Lenglen, che ha vinto sei volte il torneo tra il 1920 e il 1926. La partita chiuderà il programma di oggi a Roland Garros. Le quote e i pronostici sono disponibili, ma ancora non definiti. La sfida si disputa il 25 maggio 2026.

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Daniel Merida Aguilar e Ben Shelton chiuderanno il programma sul campo intitolato a Suzanne Lenglen, la sei volte vincitrice di questo torneo tra il 1920 e il 1926. Il ventunenne spagnolo sta disputando un ottimo 2026, nel quale è entrato nei primi 100 del Ranking ATP e cominciato a giocare stabilmente a livello di circuito. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

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