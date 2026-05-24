Pronostico Burnley-Wolverhampton | la testa è alla Championship

Nella trentottesima giornata di Premier League, si gioca domenica la partita tra Burnley e Wolverhampton. Entrambe le squadre sono già retrocesse e l’incontro rappresenta l’ultima giornata della stagione. La partita sarà trasmessa in diretta televisiva. Le formazioni probabili sono state annunciate, ma non sono ancora definitive. Nessuna delle due squadre ha più obiettivi di classifica da raggiungere.

Burnley-Wolverhampton è una partita della trentottesima giornata di Premier League e si gioca domenica: diretta tv, probabili formazioni, pronostico L’ultima domenica di Premier League tra due squadre retrocesse. Burnley e Wolverhampton pensano da un pezzo alla prossima stagione, nella quale cercheranno – anche se è sempre un compito molto complicato – di ritornare subito nel massimo campionato inglese. Soprattutto la stagione dei Wolves è stata incredibilmente brutta. Una squadra costruita male e che non ha mai dato davvero l’impressione di potersela giocare per rimanere tra i grandi dell’Inghilterra. Almeno il Burnley, una neopromossa, ci ha provato. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

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