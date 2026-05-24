La partita tra Brighton e Manchester United si gioca domenica nella trentottesima giornata di Premier League. La percentuale di vittoria per il Manchester United non si abbassa, secondo le previsioni. Il Brighton è una delle squadre contro cui il Manchester United ha avuto maggiori difficoltà in questa stagione. La partita sarà trasmessa in diretta tv, con le probabili formazioni già annunciate.

Brighton-Manchester United è una partita della trentottesima giornata di Premier League e si gioca domenica: diretta tv, probabili formazioni, pronostico Il Brighton è una delle bestie nere del Manchester United. I biancoazzurri hanno una percentuale altissima di vittorie contro i Red Devils, soprattutto in casa. E c’è la sensazione che possa continuare così anche domenica pomeriggio. Il motivo è semplice: i padroni di casa hanno ancora qualcosa da dire. Devono difendere il settimo posto in classifica dall’assalto del Chelsea che garantisce l’accesso alla prossima Europa League. Basta vincere per non guardare a nessun altro campo. E siccome lo United, dopo una rimonta importante, è sicuro del terzo posto, allora è evidente che le motivazioni in questo match possano riuscire a fare la differenza. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Brighton-Manchester United: la percentuale non si abbassa

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