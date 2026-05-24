Progetto Pallipes per la tutela dei gamberi di fiume tra Friuli Venezia Giulia e Slovenia

Da ilsole24ore.com 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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È stato avviato un progetto per monitorare e tutelare i gamberi di fiume, specie a rischio, tra il Friuli Venezia Giulia e la Slovenia. L’obiettivo è aggiornare le informazioni sulle popolazioni di questa specie e mettere in atto misure di gestione. Il progetto coinvolge studi sulla distribuzione e lo stato delle popolazioni, con particolare attenzione alle aree transfrontaliere. Non sono state ancora comunicate tempistiche o dettagli specifici delle azioni previste.

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Aggiornare lo stato delle conoscenze sulle popolazioni di gamberi di fiume, specie considerata a rischio, in Friuli Venezia Giulia e nell’area transfrontaliera italo-slovena e attuare misure di gestione delle specie non autoctone, come il gambero rosso della Louisiana, previste dalla Strategia regionale di gestione delle Invasive alien species e dai Piani di gestione dei siti della rete Natura 2000. Sono le azioni principali del progetto Pallipes, finanziato dal Programma operativo Interreg Italia-Slovenia 2021-2027, che mette al centro la tutela del gambero di fiume e del suo habitat. Nei giorni scorsi, durante un incontro all’ Acquario di... 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

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