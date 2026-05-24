Il prossimo consiglio comunale di Portomaggiore si terrà lunedì 25 maggio e affronterà anche il tema del caporalato. La discussione si inserisce nel progetto Agribus, che ha ricevuto un riconoscimento considerato prestigioso. Non sono stati forniti dettagli specifici sul premio o sulla natura del riconoscimento. La riunione si concentrerà sulle questioni legate alla tutela dei lavoratori e alla lotta contro il caporalato.

Anche il tema del caporalato sarà al centro del prossimo consiglio comunale di Portomaggiore, con appuntamento fissato per lunedì 25 maggio. E proprio legato a questo tema, rilevante per territorio, il sindaco Dario Bernardi commenta con gioia il riconoscimento ottenuto grazie al progetto Agribus. "Il primo premio ottenuto agli IoMobility Awards di Milano è un prestigioso riconoscimento a livello nazionale del lungo lavoro costruito assieme alla Prefettura, alla Rete del lavoro agricolo di qualità, ad Ami Ferrara, alle organizzazioni sindacali e datoriali, e a tutti i soggetti coinvolti". Il progetto Agribus, presentato in Prefettura a... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Progetto Agribus,: "Riconoscimento prestigioso per noi"

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