L'ex premier ha affermato che il paese si comporta come se fosse sottomesso a Donald Trump, mentre si mostra indeciso nei confronti della Cina. Ha criticato la mancanza di una posizione chiara e decisa riguardo alle relazioni internazionali con entrambi i paesi. Le sue dichiarazioni sono state fatte in un contesto di analisi politica e non hanno coinvolto nomi di soggetti specifici.

«Ci comportiamo come servi di fronte a Donald Trump e non sappiamo come comportarci davanti ai cinesi. L’Europa dovrebbe avere capacità unitaria di intervento. Ci vorrebbe un riformismo europeo». Al Festival dell’economia di Trento l’ex premier ed ex presidente della Commissione Ue Romano Prodi, intervistato dal direttore del Sole 24 ore Fabio Tamburini, conferma il suo sguardo pessimista sullo scenario globale e sulla debolezza dell’Europa. Un pessimismo ben dipinto dalla citazione di Tucidide che sceglie, quasi che il mondo fosse tornato quello di oltre duemila anni fa: «Da parte di Israele e Usa c’è una capacità strategica straordinaria ma una incapacità politica che non ho mai capito. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Prodi: «Siamo servi di fronte a Trump, indecisi di fronte ai cinesi»

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