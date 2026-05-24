Problemi al voto per chi ha disabilità Nava | Ho dovuto farmi sentire anche questa volta

Una persona con disabilità ha segnalato difficoltà nel voto, affermando di aver dovuto insistere per poter esercitare il diritto. Ha spiegato di essere stata richiesta un’attestazione che certificasse la necessità di un accompagnatore per entrare nella cabina elettorale. La persona ha comunque completato la procedura di voto, sottolineando di aver dovuto farsi sentire per far valere le proprie esigenze.

"Ho votato da brava cittadina, ma ho dovuto farmi sentire anche in questo caso. Mi è stato richiesto un documento che attestava che ho bisogno dell'accompagnatore per entrare in cabina. Ho fatto presente che l'appoggio per votare è alto ed allora di darmi un banchetto, e così è stato. Ho votato. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

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