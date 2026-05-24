La posta in palio è alta, anzi, altissima. Questa sera la Roma scenderà in campo contro il Verona con il destino nelle proprie mani, grazie alla vittoria nel Derby e alla contestuale sconfitta della Juventus contro la Fiorentina. Ai giallorossi basterà battere gli scaligeri per tornare in Champions League dopo un’attesa lunga sette stagioni. Un successo da non dare per scontato, come testimoniano i pareggi ottenuti dall’Hellas già retrocesso contro Juve e Inter. Gian Piero Gasperini ha recuperato Manu Koné, regolarmente convocato e in ballottaggio con El Aynaoui, ma dovrà fare a meno dello squalificato Wesley e degli infortunati Evan Ndicka e Lorenzo Pellegrini. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Probabili formazioni Verona-Roma: dubbi su Koné e il tridente

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SPALLETTI HA UN GROSSO DUBBIO JUVENTUS VERONA LA FORMAZIONE VLAHOVIC VUOLE RESTARE

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