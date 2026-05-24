Probabili formazioni Torino Juve | Spalletti alle prese con almeno tre ballottaggi Ultime

Il tecnico del Torino sta valutando almeno tre cambi nella formazione titolare in vista del derby contro la Juventus. Spalletti sta lavorando sui possibili ballottaggi tra i giocatori disponibili, senza ancora aver definito le scelte definitive. La partita si avvicina e le decisioni finali sul 11 da schierare sono ancora in fase di definizione. Le scelte del tecnico potrebbero influenzare notevolmente l’andamento dell’incontro.

Contro la Fiorentina l’ultima di Bremer con la Juve? Un club di Premier all’assalto Yildiz Juve: il giocatore non pensa all’addio, ma vuole determinate garanzie. Ecco di cosa si tratta – VIDEO Dovbyk alla Juve, i bianconeri hanno sondato l’ucraino. Come è andata la sua stagione con la Roma Cambiaso verso l’addio alla Juve: una cessione necessaria per le casse bianconere. Tra plusvalenze e prestazioni non all’altezza Cambiaso via in estate? La Juve il sostituto lo potrebbe avere già in casa. Ecco di chi si tratta Juventus Next Gen, prima volta con l’U23 per 10 ragazzi della Primavera: da Montero a Elimoghale, ecco chi ha giocato il Trofeo dell’Armonia Sportiva Brambilla orgoglioso: «Stagione ottima, mai perso di vista il nostro obiettivo primario. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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Ecco la PROBABILE FORMAZIONE di SPALLETTI per ATALANTA-JUVENTUS di COPPA ITALIA!

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