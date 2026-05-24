Per l’ultima giornata del campionato di Serie A 2025-2026, si attende la sfida tra Milan e Cagliari allo stadio di San Siro. Le probabili formazioni sono state annunciate, con alcune variazioni rispetto alle precedenti partite. La partita si svolgerà in un clima di tensione, con il Milan che potrebbe schierare alcune riserve, mentre il Cagliari mira a concludere la stagione con un risultato positivo. La gara si giocherà senza pubblico.

Questa sera, alle ore 20:45, lo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro a Milano farà da cornice a un match infuocato. Con oltre 74mila spettatori previsti e un'atmosfera da grandi occasioni, si sfideranno il Milan di Massimiliano Allegri e il Cagliari di Fabio Pisacane per la 38esima e ultima giornata della Serie A 2025-2026. In questo articolo analizziamo le ultime dai campi e le probabili formazioni della partita. Si tratta di una gara di fondamentale importanza per il Milan di Allegri. La situazione in classifica a 90 minuti dalla fine della stagione vede i rossoneri al terzo posto: In caso di vittoria stasera contro i sardi – già salvi aritmeticamente e senza assilli di classifica – il Diavolo accederebbe direttamente alla prossima edizione della Champions League. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Probabili formazioni Milan-Cagliari, San Siro da brividi per l’ultima dell’anno: Allegri gela un big

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

PROBABILE FORMAZIONE AC Milan per Cagliari vs Milan | Serie A 02/01

Notizie e thread social correlati

Probabili formazioni Milan Juve: resistono due ballottaggi verso il big match di San SiroIn vista del prossimo incontro tra Milan e Juventus, le formazioni delle due squadre sono ancora in fase di definizione.

Milan-Cagliari, probabili formazioni: Allegri lancia Nkunku e Füllkrug. Ecco perché può funzionareIl Milan ha iniziato il ritiro a Milanello in vista della partita contro il Cagliari.

Temi più discussi: Milan, la probabile formazione con il Cagliari: ballottaggio in attacco tra Gimenez e Füllkrug; Milan-Cagliari, le probabili formazioni della partita di serie A; Milan-Cagliari: probabili formazioni e statistiche; Serie A, oggi Milan-Cagliari: orario, probabili formazioni e dove vederla.

#MilanCagliari, probabili formazioni: #Modric in panchina, al suo posto lui! #ACMilan #Milan #SempreMilan x.com

Probabili formazioni Milan Cagliari | Quote: almeno tre dubbi per Allegri (Serie A, oggi 24 maggio 2026)Probabili formazioni Milan Cagliari: i rossoneri vanno alla ricerca della vittoria che significherebbe qualificazione in Champions League. ilsussidiario.net

Milan-Cagliari: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie ALa partita tra Milan e Cagliari è in programma alle ore 20.45 a San Siro e sarà visibile in diretta in esclusiva su Dazn. tuttosport.com