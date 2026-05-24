Prime file di elettori nei seggi elettorali della Castagnolo

Notizia in breve

Dopo circa quattro ore dall'apertura, si sono formate le prime file di elettori nei seggi della Castagnolo. Le persone si sono presentate in modo ordinato per esercitare il diritto di voto. La presenza di cittadini ai seggi è ancora limitata, ma si registra un afflusso crescente. I seggi sono aperti e le operazioni di voto sono in corso senza particolari criticità.