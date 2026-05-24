Prime file di elettori nei seggi elettorali della Castagnolo

Da agrigentonotizie.it 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Dopo circa quattro ore dall'apertura, si sono formate le prime file di elettori nei seggi della Castagnolo. Le persone si sono presentate in modo ordinato per esercitare il diritto di voto. La presenza di cittadini ai seggi è ancora limitata, ma si registra un afflusso crescente. I seggi sono aperti e le operazioni di voto sono in corso senza particolari criticità.

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Dopo circa quattro ore dall'apertura dei seggi, iniziano a formarsi le prime file di elettori che ordinatemente si recano alle urne per scegliere il loro rappresentanti. . 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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