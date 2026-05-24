Il testo analizza il pensiero di Berto Ricci, che sottolinea come la morte precoce sia legata a una sorta di predestinazione divina. Ricci evidenzia come in Italia, paese influenzato da Venere e Marte, l’amore e la guerra siano forze che si consumano rapidamente. La riflessione si concentra sulla fragilità della vita e sulla tensione tra passioni e conflitti, tratti distintivi della cultura italiana secondo l’autore.

Roma, 24 mag – Muore giovane chi è caro agli dèi. Soprattutto in Italia, terra figlia di Venere e di Marte: l’amore e la guerra, d’altronde, tendono a bruciare in fretta. A trentacinque anni, età in cui Berto Ricci ha conosciuto l’oscura signora con la falce, impersonata – tra le verdi montagne della Cirenaica e il deserto nordafricano – da un caccia della Royal Air Force, forse si è già in età adulta. O forse no: chi arde nel fuoco della rivoluzione continua sa, meglio di altri, come scherzare con l’inesorabile scorrere del tempo. Così la tagliente penna toscana ritorna, novanta primavere dopo, in tutta la sua attualità: i tipi di Edizioni Imprimere hanno (ri)pubblicato la raccolta Avvisi, ovvero i corsivi scritti dal giornalista fiorentino per L’Universale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - Primato e potenza: gli “Avvisi” di Berto Ricci all’italiano del terzo millennio

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