PRIMA E SECONDA C’è Atletico-Scarlino E il Molazzana riceve l’Impruneta
Domenica si sono disputate le finali regionali con due squadre lucchesi in campo. L'Atletico Lucca ha affrontato lo Scarlino, mentre il Molazzana ha incontrato l’Impruneta. Le partite si sono svolte in due diversi impianti, con esiti ancora da definire. Nessuna delle formazioni ha avanzato in competizioni nazionali. La giornata ha visto confronti tra squadre di diverse categorie e livelli di competizione. La competizione si è conclusa con risultati ufficiali e senza ulteriori rinvii.
Domenica dedicata alle finali regionali, con due formazioni lucchesi ancora in lizza: Atletico Lucca e Molazzana. In Prima categoria entra in scena l’Atletico Lucca di Jacopo Fanucchi (foto), in gara unica in campo neutro (il "Rossetti" di Cecina) contro lo Scarlino: in caso di parità, supplementari ed eventuali rigori. Per i rossoneri si tratta di una partita difficile e piena di incognite, ma una vittoria li proietterebbe a disputare un’ulteriore finale contro la vincente di Audace Galluzzo - Castelnuovese, per l’inserimento primario in una graduatoria di merito che porta in Promozione. Due ostacoli, quindi, da superare per l’Atletico: innanzi tutto, però, c’è questa sfida, in cui condizione fisica e mentale possono fare la differenza. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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