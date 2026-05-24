PRIMA E SECONDA C’è Atletico-Scarlino E il Molazzana riceve l’Impruneta

Notizia in breve

Domenica si sono disputate le finali regionali con due squadre lucchesi in campo. L'Atletico Lucca ha affrontato lo Scarlino, mentre il Molazzana ha incontrato l’Impruneta. Le partite si sono svolte in due diversi impianti, con esiti ancora da definire. Nessuna delle formazioni ha avanzato in competizioni nazionali. La giornata ha visto confronti tra squadre di diverse categorie e livelli di competizione. La competizione si è conclusa con risultati ufficiali e senza ulteriori rinvii.