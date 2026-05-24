Il progetto del ‘Cupolone’ della Fiera non è compatibile con le aree di ingresso ovest, est e sud, tutte soggette a criticità legate alla mobilità e all’afflusso durante grandi eventi. Prima di procedere con la realizzazione della struttura, si richiede un miglioramento della viabilità nelle zone interessate. Le criticità strutturali e di traffico rappresentano ostacoli che devono essere risolti prima di qualsiasi intervento nell’area.

Il ‘Cupolone’ della Fiera "non risulta compatibile né con l’area dell’ingresso ovest, né con quelle degli ingresso est e sud, tutte interessate da criticità strutturali legate alla mobilità e all’impatto dei grandi eventi". Partono da questa premessa le considerazioni del comitato spontaneo di residenti, che si è formato in questi mesi per approfondire il progetto di ampliamento del polo fieristico. Venerdì sera si è tenuto un altro incontro (nella foto), presso la sala parrocchiale di San Martino in Riparotta. Tra gli ospiti invitati anche l’architetto Mauro Ioli e l’avvocato Giovanni Delucca. Il tema al centro della discussione riguarda la... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Prima del ’Cupolone’ migliorate la viabilità"

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