Prigionieri del Superbonus | il superbuco di Giuseppe Conte genera altri 100 miliardi di debito

Da panorama.it 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il debito pubblico italiano ha raggiunto circa 100 miliardi di euro a causa del cosiddetto Superbonus, un provvedimento promosso durante il governo precedente. Questa misura ha comportato un aumento della spesa pubblica senza una chiara valutazione dell’impatto finanziario a lungo termine. La decisione di adottare il bonus edilizio è stata presa senza considerare pienamente le conseguenze sul bilancio statale, contribuendo a un incremento del debito complessivo.

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Nella storia dei conti pubblici italiani si ritrovano numerosi provvedimenti approvati da governi e Parlamenti senza che ci si rendesse conto di quale impatto avrebbero avuto sulle casse dello Stato. Basta pensare alle baby pensioni, con cui fu consentito a persone con meno di quarant’anni di godere dell’assegno previdenziale, o alla riforma di Elsa Fornero che, ritardando l’età in cui congedarsi dal lavoro, creò decine di migliaia di esodati, lasciandoli poi a carico dell’ Inps. Tuttavia, tra i disastri provocati a scapito delle finanze pubbliche, credo che verrà ricordato quale esempio di cose da non fare mai il cosiddetto Superbonus. Se... 🔗 Leggi su Panorama.it

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