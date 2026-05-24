Durante il Pride Month, nella sala stampa della Provincia autonoma di Bolzano è stata esposta la bandiera rainbow invece del Tricolore. Il vicepresidente ha dichiarato di non voler partecipare all’evento, senza ulteriori commenti. La decisione di esporre la bandiera LGBT+ ha suscitato attenzione, ma non sono stati forniti motivi ufficiali o comunicazioni ufficiali da parte dell’ente. La presenza della bandiera rainbow si ripete anche quest’anno, mentre il Tricolore non viene esposto.

La bandiera Lgbtq sì, quella italiana no: si rinnova anche quest’anno il paradosso nella sala stampa della Provincia autonoma di Bolzano. Maggio, da ormai qualche anno, è il mese internazionale del Pride e sono numerose le iniziative istituzionali che, in tutta Italia, quindi anche in Alto Adige, si susseguono. Ma la Provincia autonoma ha fatto di più e così, accanto al vessillo tradizionale, ha affiancato la Rainbow Flag mentre quella italiana non è mai stata esposta per ragioni storiche. A volere il vessillo del Pride è stato Arno Kompatscher della Svp, un gesto che ormai si ripete da anni. Ma questo ha creato, ancora una volta, polemiche. Tra chi si è scagliato contro questa scelta c’è Marco Galateo, vice di Kompatscher ed esponente di Fratelli d’Italia. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Pride Month, alla Provincia di Bolzano la bandiera rainbow e non il Tricolore, il vicepresidente: “Io non entro”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Star Comics celebra il Pride Month 2026A giugno, l’editore Star Comics ha annunciato la celebrazione del Pride Month 2026, dedicato alle tematiche LGBTIAQ+ e alla promozione dei diritti...

Alpini e Liguria Rainbow, nuove polemiche. Bruzzone: "Se il patrocinio per il Pride verrà chiesto, sarà concesso"Le discussioni sugli alpini a Genova e le affermazioni del Liguria Pride durante l'ultima adunata sono tornate al centro dell’attenzione.

Temi più discussi: Mese del Pride, bandiera arcobaleno nei palazzi provinciali e Galateo non ci sta: Non entrerò fino a quando ci sarà quel vessillo. Kompatscher: ''Diciamo sì alla tolleranza''; Bandiera arcobaleno in Provincia, la Lega attacca Kompatscher: Via i simboli ideologici; Appuntamenti per i media dal 18 al 24 maggio - Autonome Provinz Bozen; Disability Pride Month 2026: al via l'iniziativa online Che cosa significa per te il Disability Pride?.

Pride Month, alla Provincia di Bolzano la bandiera rainbow e non il Tricolore: Io non entroIl vicepresidente della Provincia autonoma ha dichiarato che non userà la sala stampa finché ci sarà quella bandiera ... ilgiornale.it

Sono un egoista per aver disdetto il matrimonio dei miei amici gay perché è durante il weekend del Pride? reddit

Bandiera arcobaleno in Provincia, il vicepresidente Galateo: Quando sarà esposta non andrò in sala stampaPer il presidente altoatesino Kompatscher non deve essere strumentalizzata a fini di parte, ma richiama valori che riguardano la comunità, contro ogni forma di discriminazione legata alla lingua, al ... altoadige.it