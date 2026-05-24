Prezzo interessante cessione Bisseck | l’Inter ha già deciso

L’Inter ha già deciso di cedere Bisseck, nonostante l’anno scorso avesse scelto di restare. La decisione è stata comunicata internamente e non è stata motivata pubblicamente. La cessione del giocatore avviene a un prezzo considerato interessante. La trattativa si è conclusa senza annunci ufficiali, e il trasferimento dovrebbe essere formalizzato nelle prossime settimane. La decisione è stata presa senza coinvolgimento pubblico o dichiarazioni ufficiali dei club.

di Bruno De Santis L’anno scorso aveva scelto di restare. Una decisione che dentro l’ Inter era stata apprezzata parecchio, anche perché non era arrivata in un momento qualsiasi. Dalla Premier League si era mosso il Crystal Palace, con un interesse concreto e la possibilità di mettere sul tavolo un percorso diverso. Yann Bisseck però aveva deciso di continuare in nerazzurro. Una scelta che oggi assume un significato diverso. Perché nel frattempo il difensore tedesco è cresciuto, ha trovato spazio, ha accumulato minuti e soprattutto ha aumentato il proprio valore. Succede abbastanza spesso nel calcio di Marotta. Prendere un giocatore ancora poco esposto a certi livelli, lavorarci sopra e ritrovarsi dopo qualche mese con un patrimonio tecnico ed economico completamente differente. 🔗 Leggi su Internews24.com

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