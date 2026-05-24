La benzina costa 1,971 euro al litro e il diesel 1,980 euro. La provincia con i prezzi più alti è Bolzano. Ogni mattina alle 8.30, QuiFinanza pubblica aggiornamenti sul costo dei carburanti nelle diverse regioni italiane.

Ogni giorno dalle 8.30 del mattino, QuiFinanza vi informa sul costo dei carburanti in tutte le regioni italiane. Il costo medio attuale è di 1.971 per la benzina, 1.980 per il diesel, 0.823 per il gpl, 1.582 per il metano. Per sapere il prezzo esatto nella tua regione scorri in basso per tutti i dettagli di costo. Il costo medio si riferisce al prezzo mostrato dai distributori di carburanti presenti sulle strade comunali, provinciali e statali. Abruzzo. Questo è il prezzo di benzina, diesel, gpl e metano di oggi 24 maggio 2026 nella regione Abruzzo. TIPOLOGIA EROGAZIONE PREZZO MEDIO Gasolio SELF 1.974 Benzina SELF 1.967 GPL SERVITO 0.809 Metano SERVITO 1. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Prezzo dei carburanti, benzina a 1.971, diesel a 1.980. La provincia più cara è Bolzano

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