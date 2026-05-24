Previsioni meteo per Avellino – 25 maggio 2026

Il 25 maggio 2026 ad Avellino si prevede una giornata di sole con cielo sereno dall’alba al tramonto. Le temperature saranno stabili e non sono attese precipitazioni. Le condizioni meteorologiche indicano condizioni di tempo stabile e soleggiato per tutta la giornata.

Ad Avellino il 25 maggio 2026 sarà una giornata di bel tempo con sole splendente per l’intero arco della giornata. Non sono previste piogge.La temperatura massima raggiungerà 30°C, mentre la minima sarà di 15°C.Lo zero termico si attesterà a 3692 metri.I venti soffieranno moderati sia al mattino. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

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