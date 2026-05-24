Preghiera del mattino 24 maggio | la Trinità una e indivisibile lodata in questo giorno

Da lalucedimaria.it 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

In questa domenica, giorno della Solennità di Pentecoste, si celebra la Trinità, definita una e indivisibile. La preghiera del mattino si concentra sulla figura dello Spirito Santo, che scende su tutti i fedeli, completando un mistero considerato importante. La giornata si dedica alla lode della Trinità, evidenziando la sua natura unitaria e speciale.

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La Trinità al centro della nostra preghiera del mattino in questa domenica, giorno della Solennità di Pentecoste: lo Spirito Santo che scende su ciascuno di noi, a completamento di un mistero grande quanto speciale. Nulla è più rigenerante per il cuore che iniziare il giorno della festa lodando il mistero della Santissima Trinità, l’abbraccio eterno del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. In questo giorno, apriamo il nostro cuore con fiducia a Dio e rivogliamogli questa preghiera. Benedetta sia la Trinità e l’Unità indivisibile: noi la loderemo, poiché operò con noi la sua misericordia. Signore, Signor nostro, quanto è magnifico il tuo nome per tutta la terra! Sia gloria al Padre, al Figliuolo ed allo Spirito Santo, come era nel principio, e ora, e sempre, e nei secoli dei secoli. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

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