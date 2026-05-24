Prati centinaia di cittadini nell’area verde di via Teulada | Difendiamo il Pratone dal cemento

Il 23 maggio, centinaia di persone si sono radunate nell’area verde di via Teulada, nota come il Pratone di Prati. Tra i presenti ci sono bambini, giovani e anziani, che si sono riuniti per difendere lo spazio dall’ipotesi di interventi edilizi. La manifestazione ha coinvolto cittadini che considerano quest’area come uno degli ultimi spazi verdi ancora disponibili nel quartiere. La protesta si è svolta all’interno del parco pubblico, dove si sono raccolti per esprimere il loro dissenso.

Bambini, giovani, anziani. Persone di ogni, il 23 maggio, si sono incontrate in via Teulada in quello che, chi abita nel territorio, considera l’ultimo pratone di Prati.Una giornata di festa“Nonostante il gran caldo sono venute alcune centinaia di persone – ha raccontato Luisa Sodano, presidente. 🔗 Leggi su Romatoday.it

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