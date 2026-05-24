A Potenza sono state inaugurate nuove stanze dedicate alle donne vittime di violenza, pensate per offrire un ambiente più accogliente e sicuro. Gli arredi e i colori scelti mirano a creare un’atmosfera rassicurante, con l’obiettivo di facilitare le denunce. Le strutture collaborano con forze dell'ordine e servizi sociali per garantire protezione e supporto alle donne che decidono di denunciare.

? Domande chiave Come possono arredi e colori cambiare l'esito di una denuncia?. Chi collabora con Carabinieri e Polizia per proteggere le vittime?. Perché l'Ordine degli Avvocati ha reso formativi questi nuovi spazi?. Come si trasforma il trauma della denuncia in tutela legale concreta?.? In Breve Convegno al Polo bibliotecario di Potenza il 25 maggio 2026 con Carmen Santoro.. Oltre 330 stanze realizzate su scala nazionale dal progetto Soroptimist dal 2015.. Due spazi già attivi a Potenza presso Questura nel 2017 e Carabinieri nel 2021.. Partecipano Francesco Bonito Oliva, Camillo Falvo, Raffaele Gargiulo, Armando Sisinni e Cinzia Marroccoli. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Potenza: nuove stanze per le donne vittime di violenza e i loro diritti

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