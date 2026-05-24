Postal fuga interrotta dopo il rogo | fermato 27enne con l’accendino

Notizia in breve

Un uomo di 27 anni è stato arrestato con un accendino dopo aver tentato di fuggire dal luogo di un incendio. Durante la fuga, è stato fermato dai Carabinieri, che lo hanno intercettato e bloccato. Durante la perquisizione personale, sono stati trovati oggetti non specificati. La polizia ha anche verificato il luogo dell’incendio, ma non sono stati forniti dettagli sulle cause o sui danni.