Post alluvione disponibili rimborsi fino a 400 euro per chi ha richiesto un supporto psicologico

A Bagnacavallo sono aperte le domande per i rimborsi fino a 400 euro per chi ha sostenuto spese di supporto psicologico dopo l’alluvione di settembre 2024. Le richieste si possono presentare a partire da oggi. Il rimborso riguarda le spese sostenute dai residenti colpiti dall’evento calamitoso. Non sono previste altre forme di sostegno economico. La procedura rimarrà aperta fino a data da definirsi.

A Bagnacavallo sono aperte le domande per il rimborso delle spese di supporto psicologico sostenute a seguito degli eventi alluvionali del settembre 2024. Il contributo, fino a un massimo di 400 euro per ciascuna domanda e nei limiti delle risorse disponibili, è destinato ai cittadini che al. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

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Post-alluvione, disponibili rimborsi per il supporto psicologicoA Bagnacavallo sono aperte le domande con un contributo fino a un massimo di 400 euro ciascuna. Le richieste devono essere presentate entro il 30 settembre prossimo utilizzando il modulo ad hoc. ilrestodelcarlino.it