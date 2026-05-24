Posillipo la spiaggia presa d' assaltodai rifiuti

A pochi giorni dall'inizio della stagione estiva, la spiaggia di Posillipo si presenta invasa dai rifiuti. I visitatori segnalano un aumento di sporcizia e condizioni di sicurezza precarie. La presenza di immondizia si concentra soprattutto nelle aree più frequentate, creando disagio tra i bagnanti. Nessuna azione immediata è stata ancora avviata per pulire l’area o garantire un ambiente più sicuro. La situazione rimane sotto osservazione da parte delle autorità competenti.

A Posillipo, a pochi giorni dall’inizio della stagione estiva, è già allarme sicurezza e sporcizia in spiaggia. Questo è l’arenile di Donn’Anna, preso da assalto da famiglie e gruppi di amici. In seimila - ha denunciato il deputato Avs Francesco Emilio Borrelli - senza sorveglianza e senza alcuna via di fuga praticabile in caso di emergenza., Non solo. Al pericolo si aggiunge anche l’inciviltà dei bagnanti, che al termine della giornata lasciano la spiaggia piena di rifiuti e invasa da gabbiani in cerca di cibo. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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