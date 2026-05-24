Un incendio ha coinvolto un'officina a Porto Viro, con le fiamme che si sono propagate verso le abitazioni vicine. Le fiamme hanno raggiunto alcune case, provocando anche il malore di una donna, che è stata soccorsa sul posto. Non ci sono state altre persone ferite, ma l’intervento dei vigili del fuoco ha evitato che il fuoco si estendesse ulteriormente. Le cause dell’incendio sono ancora in fase di accertamento.

? Punti chiave Come sono riuscite le fiamme a minacciare le case vicine?. Chi è la donna soccorsa dopo il malore durante l'incendio?. Perché i vigili del fuoco di Venezia e Ferrara sono intervenuti?. Cosa hanno scoperto gli investigatori sulle cause del rogo in officina?.? In Breve Intervento con squadre dei Vigili del Fuoco di Adria, Rovigo, Venezia e Ferrara.. Una donna residente è stata trasportata in ospedale dopo un malore.. Indagini tecniche in corso in via Rismondo per ricostruire la dinamica del rogo.. L'incendio è divampato ieri verso le ore 18:00 nell'officina di Porto Viro.. Ieri sera verso le 18:00, un violento incendio ha colpito un’officina in via Rismondo a Porto Viro, nel Rodigino, minacciando direttamente diverse abitazioni della zona. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Porto Viro, rogo in officina: fiamme verso le case e una donna a terra

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