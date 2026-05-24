Porto Bugaro promette | Gli 11 milioni spariti saranno di nuovo stanziati Parola della Ragioneria

Da ilrestodelcarlino.it 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il rappresentante della Ragioneria ha assicurato che i 11 milioni di euro scomparsi saranno nuovamente stanziati. La promessa è stata fatta durante un incontro con la Camera di Commercio, dove è stato annunciato che i fondi saranno ripristinati. Non sono state fornite tempistiche precise per il ristoro. La questione riguarda un importo che era stato precedentemente allocato ma poi disperso. La conferma ufficiale è arrivata ieri mattina, senza ulteriori dettagli sui passaggi successivi.

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La notizia buona ed anche quella cattiva l’ha portata ieri mattina alla Camera di Commercio, sul convegno sull’ intelligenza artificiale e sostenibilità, l’assessore regionale allo Sviluppo Economico Giacomo Bugaro prima politico, poi amministratore di una delle società più importanti della regione e quindi di nuovo politico. La notizia buona è arrivata subito dopo un ‘duetto’ con il sindaco Andrea Biancani. Tema i soldi portati via per la vasca di colmata e per il porto. "Ho avuto assicurazione dal responsabile della ragioneria dello Stato che i soldi, gli undici milioni che erano stati portati via, verranno di nuovo stanziati – dice Bugaro –. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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