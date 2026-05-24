Sul palco del Parco di San Valentino si esibiranno artisti internazionali, tra cui Cocciante, per animare l’estate. La città si prepara a un’estate di eventi musicali con grandi star previste per i prossimi mesi. Si attendono anche interventi di riqualificazione urbana e miglioramenti infrastrutturali in vista del 2027. La programmazione musicale e le opere pubbliche sono parte delle iniziative per modificare l’aspetto e l’offerta culturale della città nei prossimi anni.

? Punti chiave Chi sono gli artisti internazionali che animeranno il Parco di San Valentino?. Come cambierà il volto di Pordenone in vista del 2027?. Quale strategia unisce il Comune alle agenzie private per questa stagione?. Perché questo palinsesto musicale è fondamentale per il futuro della città?.? In Breve Programmazione estiva coordinata tra Comune, Pordenone Blues Festival, Music in Village, Azalea e Vigna PR.. Calendario include Frah Quintale il 3 luglio e Al McKay il 10 luglio.. Goran Bregovic e Roy Paci si esibiranno l'11 luglio al Parco di San Valentino.. Dogstar il 14 luglio, Subsonica il 17 luglio e Judas Priest il 3 settembre..... 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Pordenone verso il 2027: Cocciante e grandi star accendono l’estate

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