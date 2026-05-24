Pordenone Fc riparte la scalata verso la Serie D | arriva la Fezzanese

Il Pordenone si prepara a disputare quattro partite nei playoff nazionali di Eccellenza, con l’obiettivo di ottenere la promozione in Serie D. La squadra non dovrà affrontare uno spareggio diretto, poiché sul campo avrebbe già conquistato il titolo senza penalità. La sfida successiva sarà contro la Fezzanese, in una fase decisiva per la scalata alla categoria superiore.

Il Pordenone ha ancora una possibilità per andare in Serie D. Non più uno spareggio secco (che comunque sarebbe stato evitabile perché il Pordenone, senza penalità, sul campo avrebbe vinto il campionato) ma quattro partite: i playoff nazionali di Eccellenza. Semifinali e finali con andata e. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

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