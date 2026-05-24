Porcari Corre che trionfo per il 40esimo compleanno | più di seimila partecipanti

Notizia in breve

La 40ª edizione della “Porcari Corre” ha visto oltre 6.000 partecipanti domenica 24 maggio. La corsa si è svolta nel centro di Porcari, attirando una grande folla di atleti e appassionati. La manifestazione ha coinvolto corridori di diverse età, con molte persone che si sono radunate lungo il percorso. La giornata si è conclusa con premiazioni e festeggiamenti, chiudendo con successo questa ricorrenza, che ha superato ogni aspettativa in termini di partecipazione.