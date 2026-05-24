Porcari Corre che trionfo per il 40esimo compleanno | più di seimila partecipanti
La 40ª edizione della “Porcari Corre” ha visto oltre 6.000 partecipanti domenica 24 maggio. La corsa si è svolta nel centro di Porcari, attirando una grande folla di atleti e appassionati. La manifestazione ha coinvolto corridori di diverse età, con molte persone che si sono radunate lungo il percorso. La giornata si è conclusa con premiazioni e festeggiamenti, chiudendo con successo questa ricorrenza, che ha superato ogni aspettativa in termini di partecipazione.
Porcari (Lucca), 24 maggio 2026 – Atletica Porcari protagonista di una giornata straordinaria domenica 24 maggio a Porcari, dove la 40ª edizione della “Porcari Corre” ha letteralmente travolto ogni previsione, facendo registrare numeri impressionanti: ben 6.407 partecipanti, con un incremento enorme rispetto ai 4000, già un numero eccezionale, dello scorso anno. Una manifestazione che si conferma tra gli appuntamenti ludico-motori più partecipati della Toscana, capace di trasformare per un’intera mattinata il territorio tra Porcari, Capannori e Montecarlo in un grande fiume colorato di podisti, camminatori, famiglie e gruppi sportivi. https:www. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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