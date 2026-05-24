Popolazione fissata a 2.999 abitanti | il Tar respinge il Comune
Il Tar del Lazio ha respinto l’opposizione del Comune di Mignano Monte Lungo contro un decreto che aveva dichiarato perento il ricorso riguardante i dati Istat sulla popolazione residente. La decisione conferma che la popolazione del comune è fissata a 2.999 abitanti. La sentenza riguarda esclusivamente la validità del ricorso presentato dal Comune, senza modificare i dati ufficiali sulla popolazione.
Il Tar del Lazio ha respinto l’opposizione presentata dal Comune di Mignano Monte Lungo contro il decreto che aveva dichiarato perento il ricorso relativo alla contestazione dei dati Istat sulla popolazione residente. La decisione è contenuta nell’ordinanza numero 9406 del 20 maggio 2026. 🔗 Leggi su Casertanews.it
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