Popolazione fissata a 2.999 abitanti | il Tar respinge il Comune

Notizia in breve

Il Tar del Lazio ha respinto l’opposizione del Comune di Mignano Monte Lungo contro un decreto che aveva dichiarato perento il ricorso riguardante i dati Istat sulla popolazione residente. La decisione conferma che la popolazione del comune è fissata a 2.999 abitanti. La sentenza riguarda esclusivamente la validità del ricorso presentato dal Comune, senza modificare i dati ufficiali sulla popolazione.