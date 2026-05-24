È stato deciso di demolire il ponte di Avano, situato nell’altra parte della provincia di Lecco, perché i costi per la ricostruzione sono considerati troppo elevati. La decisione riguarda anche altri ponti, come quelli di Brivio e Paderno, che devono essere riparati o ricostruiti. La demolizione del ponte di Avano è stata approvata come soluzione alternativa. Non sono stati indicati i tempi o le modalità di demolizione.

Non solo il ponte di Brivio e di Paderno. C’è un altro ponte da ricostruire. Si trova dall’altra parte della provincia di Lecco. È il ponte di Avano, in Valvarrone, su cui corre la Sp 67. Il ponte che collega le due sponde del torrente Vaniga deve essere demolito e ricostruito da capo. Non è infatti possibile ristrutturarlo e consolidarlo: la spesa non varrebbe l’impresa, è molto più economico e sicuro realizzare un’infrastruttura completamente ex novo. Dall’Amministrazione provinciale di Lecco sono stati stanziati 700mila euro per l’intervento, che consentirà di eliminare le criticità ma anche le limitazioni di peso e transito che attualmente presenta il ponte di Avano. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Ponte di Avano da ricostruire. Aggiustarlo costa troppo. Via libera alla demolizione

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Ok alla demolizione e ricostruzione ponte di Avano lungo la Sp 67Recentemente è stato firmato il verbale che autorizza la demolizione e la successiva ricostruzione del ponte di Avano, situato lungo la strada...

Quel ponte da ricostruire sull'AtlanticoUn nuovo accordo di cessate il fuoco si sta delineando in Medio Oriente, con un importante leader internazionale che si avvicina a un risultato...

Temi più discussi: Ok alla demolizione e ricostruzione ponte di Avano lungo la Sp 67; Abano Terme, scuola e territorio insieme: libri e fondi per la biblioteca della Vittorino da Feltre; Avvocato sequestrato e rapinato nella sua villa: Mi hanno legato e rinchiuso in camera da letto; VIDEO | Notte di paura ad Abano: avvocato legato, colpito e rapinato in casa.

Ponte di Avano da ricostruire. Aggiustarlo costa troppo. Via libera alla demolizioneNon solo il ponte di Brivio e di Paderno. C’è un altro ponte da ricostruire. Si trova dall’altra parte della provincia di Lecco. È il ponte di Avano, in Valvarrone, su cui corre la Sp 67. Il ponte che ... ilgiorno.it

VALVARRONE: SARÀ DEMOLITO E RICOSTRUITO IL PONTE DI AVANO SULLA SP 67VALVARRONE – Lo scorso 30 aprile è stato approvato il verbale della conferenza dei servizi relativo ai lavori di demolizione e ricostruzione del ponte di Avano sulla Sp 67. Il ponte collega le due spo ... valsassinanews.com