ponte del 2 giugno tutto esaurito negli hotel

Durante il ponte del 2 giugno, gli hotel sulla Riviera sono quasi tutti pieni. Secondo il presidente degli albergatori di Bellaria Igea Marina, oltre 200 strutture sono aperte e si registra il tutto esaurito. La regione si prepara a trasformare il fine settimana lungo nel primo grande test della stagione estiva, con un incremento delle prenotazioni e un'occupazione elevata negli hotel della zona.

"Per il weekend lungo del 2 giugno andiamo verso il tutto esaurito". Emanuele Campana, presidente degli albergatori di Bellaria Igea Marina, racconta così l’avvio della stagione: oltre 200 strutture aperte e una Riviera che prova a trasformare il ponte nel primo test estivo. Presidente, che occupazione stimano gli hotel? "I dati benchmark ci dicono che dal 29 al 31 maggio saremo vicini al quasi tutto esaurito. Molti ospiti partiranno il 2 giugno, quindi non tutti dormiranno anche quella notte, ma l’occupazione fino al ponte è molto alta. Il telefono è rovente e il last minute continua a muoversi". Oltre 200 strutture aperte sono un segnale di fiducia? "Sì. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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