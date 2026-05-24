Da domani, il ponte al Pino sarà chiuso al traffico veicolare per tutta l’estate. La chiusura durerà fino a settembre e interessa l’intera area, con i primi 20 giorni considerati i più difficili. La misura mira a ridurre il caos nel centro urbano, introducendo un servizio sostitutivo di autobus potenziato. La decisione è stata comunicata alle autorità e ai cittadini, senza indicare eventuali eccezioni o modalità di accesso alternative.

Firenze, 24 maggio 2026 – È la notte del Ponte al Pino con un’alba, quella di domani, che resta un gigantesco punto interrogativo per la città. La viabilità fiorentina – che già marcia su un crinale insidiosissimo acciaccata com’è dai cantieri della tramvia che corrono lungo la spina dorsale dei viali – sarà in grado di reggere l’urto della chiusura di uno dei collegamenti più trafficati tra la zona nord della città e il centro? I timori ci sono e Palazzo Vecchio non li nasconde specialmente nella prima fase della chiusura (che durerà tutta l’estate) avviata con le scuole ancora chiuse e le attività lavorative a regime. Una quindicina-venti giorni che si annunciano tosti, così come lo saranno al ritorno dalle ferie dei fiorentini dato che i lavori finiranno soltanto il 14 settembre. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Ponte al Pino, scatta l’ora X: stop auto per tutta l’estate. “Primi 20 giorni i più duri”, rivoluzione bus anti-caos

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