pompei programma dei 20 concerti estivi negli scavi

La rassegna è patrocinata dal Ministero della Cultura e dal Parco Archeologico di Pompei, ed è realizzata in collaborazione con la Regione Campania e il Comune di Pompei, con l’organizzazione tecnica di Blackstar Entertainment e Fast Forward e la media partnership di Radio2. Un’operazione culturale e turistica che punta a valorizzare il patrimonio storico e artistico del sito attraverso un approccio innovativo alla fruizione della cultura. Kiioto feat. Lou Rhodes (Lamb) in concerto a Napoli: venerdì 22 maggio al Teatro Bolivar Irpinia, notte di scosse: terremoto 3.0 a Montefredane. Scuole chiuse in via precauzionale Salerno, rapina in sala scommesse: sequestrato un dipendente. 🔗 Leggi su 2anews.it

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Pompei, al via la terza stagione di concerti estivi negli scaviA Pompei è iniziata la terza stagione di concerti estivi che si svolgono all’interno del Parco archeologico.

Temi più discussi: Pompei, terza stagione di concerti serali negli scavi: 20 live fino al 27 luglio 2026; Pompei diventa capitale internazionale dei concerti: da Baglioni e Tropico ai Marillion, musica e archeologia si incontrano; Notte dei Musei, Pompei ingresso a 1 Euro - Sabato 23 maggio; Beats of Pompeii, oltre ai concerti la visita serale degli Scavi.

Da Baglioni a Capossela, Tropico e Cocciante: 20 concerti in anfiteatro per Beats of PompeiiPompei si prepara a vivere la sua terza stagione di concerti estivi all’interno del Parco archeologico. Tra le novità di quest’anno, la possibilità di accedere - nelle date degli appuntamenti musicali ... napoli.repubblica.it

La Prefettura della Casa Pontificia ha reso noto i programmi delle Visite pastorali di Papa Leone XIV per i prossimi mesi: Pompei e Napoli (8 maggio), Università Sapienza di Roma (14 maggio), Acerra per incontrare le Popolazioni delle Terre dei Fuochi (23 x.com

A Pompei il Festival dello sviluppo sostenibile20 e 21 maggioRoma, 18 mag. (askanews) – Doppio appuntamento a Pompei in occasione della decima edizione del Festival dello Sviluppo Sostenibile, che su tutto il territorio nazionale coinvolge cittadini, associazio ... askanews.it