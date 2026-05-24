Pompei programma dei 20 concerti estivi negli scavi
Dal 24 giugno al 27 luglio 2026, l’Anfiteatro di Pompei ospiterà 20 concerti estivi nel contesto del programma B.O.P. – BEATS OF POMPEII. L’evento prevede la partecipazione di 16 artisti italiani e stranieri, con molti concerti già esauriti. La rassegna si svolgerà negli scavi archeologici, offrendo spettacoli di musica dal vivo durante l’estate.
La rassegna è patrocinata dal Ministero della Cultura e dal Parco Archeologico di Pompei, ed è realizzata in collaborazione con la Regione Campania e il Comune di Pompei, con l’organizzazione tecnica di Blackstar Entertainment e Fast Forward e la media partnership di Radio2. Un’operazione culturale e turistica che punta a valorizzare il patrimonio storico e artistico del sito attraverso un approccio innovativo alla fruizione della cultura. Kiioto feat. Lou Rhodes (Lamb) in concerto a Napoli: venerdì 22 maggio al Teatro Bolivar Irpinia, notte di scosse: terremoto 3.0 a Montefredane. Scuole chiuse in via precauzionale Salerno, rapina in sala scommesse: sequestrato un dipendente. 🔗 Leggi su 2anews.it
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Regione Campania. . Presentata oggi la terza edizione di BOP – Beats of Pompeii, la rassegna che trasforma l’Anfiteatro degli Scavi di Pompei in uno dei palcoscenici musicali più suggestivi al mondo. Dal 24 giugno al 27 luglio, 20 concerti con grandi artisti it facebook
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