Policlinico di Bari notte da incubo in Neurologia | Medico colpito da un pugno dottoressa minacciata

Nella notte, un medico del reparto di Neurologia del Policlinico di Bari è stato colpito da un pugno, mentre una dottoressa è stata minacciata. La direzione del nosocomio ha comunicato l’accaduto, descrivendo l’episodio come un’aggressione ai danni di personale sanitario. Non sono stati forniti dettagli su eventuali feriti o motivazioni. La vicenda si aggiunge a un precedente episodio di violenza in strutture sanitarie della città.

A Bari si registra l'ennesima violenza ai danni di un componente del personale sanitario cittadino. La nuova aggressione sarebbe avvenuta, nella tarda serata di ieri, nel reparto di Neurologia del Policlinico: secondo quanto riportato in una nota emessa dalla direzione della struttura sanitaria. 🔗 Leggi su Baritoday.it

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