polemica su luca ciriani per il referendum inevitabile sul nucleare critiche di pd e m5s e dietrofront

Notizia in breve

Durante il Festival di Trento, il ministro Ciriani ha dichiarato che un referendum sul nucleare è inevitabile. La sua affermazione ha suscitato reazioni critiche da parte di membri di Pd e M5s, che hanno contestato le sue parole. Dopo le polemiche, Ciriani ha fatto un passo indietro, chiarendo di non aver mai affermato che il referendum fosse certo o imminente.