Polemica su Luca Ciriani per il referendum inevitabile sul nucleare critiche di Pd e M5s e dietrofront
Durante il Festival di Trento, il ministro Ciriani ha dichiarato che un referendum sul nucleare è inevitabile. La sua affermazione ha suscitato reazioni critiche da parte di membri di Pd e M5s, che hanno contestato le sue parole. Dopo le polemiche, Ciriani ha fatto un passo indietro, chiarendo di non aver mai affermato che il referendum fosse certo o imminente.
Il ministro per i Rapporti con il Parlamento Luca Ciriani ha scatenato una polemica ipotizzando come “inevitabile” un nuovo referendum sul nucleare. Le opposizioni hanno duramente criticato l’apertura all’atomo rivendicando l’esito delle passate consultazioni popolari, spingendo lo staff del ministro a precisare che la dichiarazione è solo una supposizione. Le dichiarazioni di Luca Ciriani a Trento Le critiche delle opposizioni sul nucleare I precedenti del referendum abrogativo Le dichiarazioni di Luca Ciriani a Trento Il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, ha dato fuoco al dibattito politico intervenendo al Festival dell’Economia di Trento sul tema dell’approvvigionamento energetico nazionale. 🔗 Leggi su Virgilio.it
Notizie e thread social correlati
Un nuovo referendum sul nucleare? La frase del ministro Ciriani sul «voto inevitabile». Scoppia la polemica e ci ripensaIl ministro per i Rapporti con il parlamento aveva suggerito che un nuovo referendum sul nucleare fosse inevitabile, suscitando polemiche.
Nucleare, Ciriani al Festival: ‘inevitabile’ un referendumIl leader di un partito ha affermato che un referendum sul nucleare è inevitabile.
Temi più discussi: Per Ciriani referendum sul nucleare 'inevitabile', è polemica; Inevitabile un referendum sul nucleare. Polemica su Ciriani, poi il dietrofront; Dl fisco: conclusa discussione in Aula Senato, Governo pone questione fiducia; Decreto fiscale: il governo pone la fiducia in Aula alla Camera.
TUTTI UNITI PER ELECTROLUX! Prosegue l’impegno del Governo sulla crisi Electrolux in vista dell’incontro al Mimit del 25 maggio, come ha sottolineato il ministro Luca Ciriani. Il territorio deve restare unito per salvare Porcia #Electrolux #LucaCiriani #porc facebook
Un nuovo referendum sul nucleare? La frase del ministro Ciriani sul voto inevitabile. Scoppia la polemica e ci ripensaLe opposizioni tornano ad attaccare il governo sulle politiche energetiche, dopo le dichiarazioni del ministro al Festival dell'Economia di Trento. Come ha spiegato poi il dietrofront sullo scenario d ... msn.com
Per Ciriani referendum sul nucleare 'inevitabile', è polemicaEd è proprio sul nucleare che torna a insistere il ministro per i Rapporti con il Parlamento Luca Ciriani, ospite al Festival di Trento. Nel ribadire la speranza dell'esecutivo di poter finalmente ... ansa.it