Poggioreale sequestrati 15 cellulari e droga | 7 telefoni nell' alta sicurezza
Nel carcere di Poggioreale a Napoli, durante un fine settimana di controlli sono stati sequestrati 15 cellulari, 150 grammi di hashish e 20 grammi di cocaina. Sette dei telefoni sono stati trovati in sezione di alta sicurezza. Le operazioni di perquisizione hanno coinvolto le forze dell’ordine e sono continuate per tutta la durata del fine settimana. Nessuna persona è stata arrestata durante le attività, che sono state finalizzate a contrastare il traffico di sostanze e il contrabbando di cellulari.
Nel carcere di Poggioreale, a Napoli, un weekend di perquisizioni ha portato al sequestro di 15 telefoni cellulari, 150 grammi di hashish e 20 grammi di cocaina. Lo ha reso noto l'Uspp, il sindacato di polizia penitenziaria, sottolineando come i ritrovamenti abbiano riguardato anche i reparti di. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
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