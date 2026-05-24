Poggioreale sequestrati 15 cellulari e droga | 7 telefoni nell' alta sicurezza

Notizia in breve

Nel carcere di Poggioreale a Napoli, durante un fine settimana di controlli sono stati sequestrati 15 cellulari, 150 grammi di hashish e 20 grammi di cocaina. Sette dei telefoni sono stati trovati in sezione di alta sicurezza. Le operazioni di perquisizione hanno coinvolto le forze dell’ordine e sono continuate per tutta la durata del fine settimana. Nessuna persona è stata arrestata durante le attività, che sono state finalizzate a contrastare il traffico di sostanze e il contrabbando di cellulari.